В общежитии университета в Техасе произошла стрельба, есть погибшие

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две женщины погибли, один ребенок получил ранения в результате стрельбы, произошедшей в понедельник 3 февраля в общежитии одного из филиалов техасского университета A&M в американском городе Коммерс, сообщает NBC News.

По информации телекомпании ABC, пострадавший ребенок был передан медикам, его состояние стабильно. Следователи полагают, что участники инцидента знали друг друга. В целях безопасности студентам отменили все занятия до конца дня.

Техасский университет A&M – коммерческое учебное заведение, которое находится примерно в 100 км к северо-востоку от центра города Даллас.-0-