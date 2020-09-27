В ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры для разрешения конфликта

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сопредседатели минской группы ОБСЕ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, призвав Армению и Азербайджан возобновить переговоры для разрешения конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ОБСЕ.

"Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленно потерянных жизнях, в том числе среди мирных жителей. Сопредседатели призывают стороны прекратить боевые действия и возобновить переговоры, чтобы найти устойчивое разрешение конфликта", - говорится в заявлении. В ОБСЕ также отметили, что мирное урегулирование ситуации является единственным возможным вариантом.

"Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий - это единственный путь вперед", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Twitter. Он подчеркнул, что "сообщения о боевых действиях из зоны нагорно-карабахского конфликта вызывают самую серьезную озабоченность".

Необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе подчеркнули также министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора.

Сегодня утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. По информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе Степанакерт. Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. По данным оборонного ведомства, есть убитые и раненые среди гражданского населения. Как заявили в Минобороны, азербайджанская армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию.-0-

Кабмин Армении ввел военное положение в стране Также сообщается о введении военного положения в Нагорнoм Карабахе из-за эскалации ситуации на линии соприкосновения с Азербайджаном.