В Одессе два раза за выходные обокрали "Пороховую башню"

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленники за выходные дважды ограбили историко-культурный музей "Пороховая башня" в парке имени Тараса Шевченко в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба музея в Facebook.

"Нас ограбили. Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и еще пару менее ценных вещиц. Все разбросали и зачем-то разбили окно", - говорится в сообщении.

12 января руководитель "Пороховой башни" Артур Погосян сообщил, что музей ограбили снова. "Они вернулись. Взломаны еще две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране", - написал он в Facebook.-0-