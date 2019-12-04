В Одессе горит колледж

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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Одессе в колледже произошел пожар, по меньшей мере 9 человек пострадали, 40 эвакуированы, сообщает УНН.
"Эвакуированы более 40 человек. Работы по эвакуации продолжаются. В лечебные учреждения госпитализированы 9 человек", - говорится в сообщении Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.
По предварительным данным, инцидент произошел после 10.00 по местному времени. Сейчас площадь пожара составляет около 2 тыс. кв.м. Существует угроза распространения огня. Причины возникновения пожара не сообщаются.-0-