В Одессе объявлен двухдневный траур в связи с трагедией в колледже

5 декабря, Одесса /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 5 и 6 декабря в городе объявлены днями траура.

Об этом говорится в распоряжении мэра Одессы Геннадия Труханова, опубликованном на его странице в Facebook: "Произошел масштабный пожар, который привел к гибели людей. Учитывая изложенное... объявить 5, 6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар возник 4 декабря в 10.12 по местному времени на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), вероятной причиной возгорания стал поврежденный удлинитель. В огне, по уточненным данным, погибла 17-летняя студентка колледжа, еще 26 человек пострадали. Ранее сообщалось, что при пожаре погибла преподаватель колледжа, однако эта информация не подтвердилась. Вице-мэр Одессы Андрей Котляр выложил список госпитализированных на своей странице в Facebook, уточнив, что все они размещены в шести медицинских учреждения города.

Двадцать шесть человек пострадали, один погиб при пожаре в колледже в Одессе Среди пострадавших 11 подростков и 7 сотрудников ГСЧС. Ранее сообщалось о 15 пострадавших. От полученных на пожаре травм в одесской больнице скончалась преподавательница колледжа.

До сих пор не прояснилась судьба пятерых человек, которые пропали без вести: двое студентов и трое сотрудников бухгалтерии не выходят на связь.

Полиция Украины открыла по факту пожара уголовное производство.-0-