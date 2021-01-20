В Одессе полиция проверяет сообщение о минировании 186 детских садов

20 января, Одесса /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Работники полиции проверяют сообщение о минировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов в Одессе. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

"На электронный адрес полиции поступило сообщение, что 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов заминированы. Для проверки информации на места направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, 15 января в Одессе полицейские проверяли сообщение о заминировании 185 детсадов, информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась. 13 января в Одессе проверялись сообщения о минировании 26 детсадов, областной прокуратуры и одного из райсудов Одессы, взрывчатка не была найдена. До этого, 11 января, в Одессе полицейские проверяли информацию об угрозе взрыва в двух больницах и суде, каких-либо взрывных устройств и веществ обнаружено не было.-0-