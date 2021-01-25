В Одессе полиция проверяет сообщение о минировании 373 учебных заведений

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники полиции проверяют сообщение о минировании 373 учебных заведений в Одессе и области, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

"На электронный адрес полиции поступило сообщение, что 373 детских сада, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области заминированы", - говорится в сообщении. Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Как сообщалось ранее, 20 января в Одессе сотрудники полиции проверяли информацию о минировании 186 детских садов, информация не подтвердилась. 15 января полицейские проверяли сообщение о минировании 185 детсадов, информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась. 13 января в Одессе проверялись сообщения о минировании 26 детсадов, областной прокуратуры и одного из райсудов Одессы, взрывчатка не была найдена. До этого, 11 января, в Одессе полицейские проверяли информацию об угрозе взрыва в двух больницах и суде, каких-либо взрывных устройств и веществ обнаружено не было.-0-