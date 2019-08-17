В Одессе произошел пожар в гостинице: восемь человек погибли

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Одессе при пожаре в гостинице погибли не менее восьми человек, еще десять пострадали, сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Возгорание произошло в 01.34 на втором этаже гостиницы на площади 1 тыс. кв.м. На тушение пожара прибыли 13 единиц спецтехники и более 60 спасателей. Локализовать огонь удалось в 3.35, а ликвидировать - в 4.32.
По предварительной информации, погибли восемь человек и пострадали еще десять, из которых семеро спасены подразделениями ГСЧС.
Причины возгорания устанавливаются, идет расследование происшествия.-0-
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