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17 июня 2020, 13:46

В Одессе разбился легкомоторный самолет

Фото УНН
Фото УНН

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Одессе упал легкомоторный самолет, один человек погиб, сообщает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

"Полицейские устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с легкомоторным самолетом в Малиновском районе Одессы. Он упал на Овидиопольской дороге", - сообщили в полиции.

Как указано, на момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.-0-

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