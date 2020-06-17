В Одессе разбился легкомоторный самолет

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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Одессе упал легкомоторный самолет, один человек погиб, сообщает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
"Полицейские устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с легкомоторным самолетом в Малиновском районе Одессы. Он упал на Овидиопольской дороге", - сообщили в полиции.
Как указано, на момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.-0-