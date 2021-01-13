В Одессе "заминировали" 26 детсадов, прокуратуру и суд

13 января, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. В Одессе сотрудники полиции проверяют информацию о заминировании 26 учреждений дошкольного образования, суда и областной прокуратуры, передает Укринформ со ссылкой на Facebook полиции Одесской области.

"Информация о том, что заминированы 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновский районный суд Одессы и здание Одесской областной прокуратуры, поступила на электронный адрес полиции сегодня в 10.30. На все объекты направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции", - говорится в посте.

Как сообщалось, 11 января в Одессе полицейские проверяли информацию об угрозе взрыва в двух больницах и суде. При обследовании никаких взрывных устройств и веществ не обнаружено.-0-