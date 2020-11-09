В ОДКБ обеспокоены, что конфликт в Карабахе привел к инциденту с российским вертолетом

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что обострение нагорнокарабахского конфликта привело к инциденту с российским вертолетом Ми-24. Об этом заявил 9 ноября журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, сообщает ТАСС.

"Мы очень сожалеем, что обострение конфликта в Карабахе привело к таким печальным последствиям. Выражаем серьезную озабоченность произошедшим инцидентом, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа", - сказал пресс-секретарь ОДКБ.

Ранее 9 ноября Минобороны России проинформировало, что вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. При этом два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. Как уточнили в ведомстве, вертолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса вне зоны боевых действий.-0-