В одной из школ Техаса произошла стрельба

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в школе американского города Арлингтон (штат Техас). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал KTEN.

По данным телеканала, на место происшествия приехали полицейские, несколько машин скорой помощи.

Полицейское управление Арлингтона подтвердило в Twitter, что его сотрудники работают на месте ЧП. Рядом с оцепленной школой организована площадка для встречи родителей с детьми.

Телеканал Fox 4 сообщает о трех пострадавших, которых доставили в больницу. Данных о погибших нет.

Местное отделение телекомпании CBS приводит информацию, что стрелок до сих пор находится в здании.-0-