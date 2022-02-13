В одном из баров Лондона обрушился пол - пострадали 13 человек

Фото CNN

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу в баре на востоке Лондона обрушился один из этажей, в результате чего пострадали более десятка человек, сообщает CNN. Служба скорой помощи признала обрушение "крупным происшествием" и направила на место оперативников, медиков и бригады быстрого реагирования. Помощь потребовалась 13 раненым, трое из которых получили тяжелые травмы. Четверо человек были госпитализированы. Около 50 посетителей заведения покинули здание до того, как на место прибыла лондонская пожарная команда. Пожарные провели систематический обыск строения и спасли семь человек, находившихся внутри. Люди оказались в ловушке на оставшейся части этажа, и спасатели использовали лестницу, чтобы сделать для них "мост" между этажом и внутренней лестницей. Причины случившегося выясняются.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!