В одном из районов Алматы введен режим антитеррористической операции

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Алматы на территории Турксибского района введен режим антитеррористической операции, сообщает портал Zakon.kz.

Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом заявил о задержании пятерых лидеров и членов организованной преступной группы.

"Подозреваемые участвовали с 4 по 6 января в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты Алматы. При задержании изъято оружие (пистолеты ПМ, TT, ружейный обрез, патроны к ним), порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом", - отмечено в сообщении штаба.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки и террористические атаки, в результате которых погибли более 220 человек. В производстве следственно-оперативных групп находится 2044 уголовных дела, по ним задержаны 898 подозреваемых.-0-