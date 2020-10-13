В ограничении российской экономики сейчас смысла нет - глава Роспотребнадзора

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимость ограничивать деятельность каких-либо предприятий и отдельных секторов российской экономики из-за прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией сегодня отсутствует. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

"Этот опыт работы системы в целом для населения всей страны, для населения целого ряда других стран позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно. Несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим", - сказала она на Международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Также Попова выразила мнение, что обучение в школах в очном режиме практически во всех субъектах России организуется безопасно. "С 1 сентября дети в РФ пошли в школу по очной форме обучения. Мы понимаем, что в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части субъектов РФ, в большинстве, практически во всех", - сказала она.

Попова подчеркнула, что нет необходимости держать школьников дома. "Это подтверждено исследованиями наших ученых. С августа мы начали мониторинг на наличие вируса у здоровых детей, школьников и студентов. Здесь было не больше 2% на 1 сентября от общего количества исследований в популяции", - пояснила Попова. Глава ведомства добавила, что в августе был начат также мониторинг наличия респираторных вирусов среди как школьников, так и людей в трудоспособном возрасте. Вирусы были выявлены практически у 10%.

В России за последние сутки выявили максимальное число новых зараженных COVID-19 - 13 868. Общее число инфицированных увеличилось до 1 326 178.-0-