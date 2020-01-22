В Охотском море горит судно, из-за запаса топлива произошел взрыв

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Охотском море загорелся траулер "Энигма Астралис". Из-за запаса топлива произошел взрыв, сохраняется угроза нового, сообщает ТАСС.

Находившийся на промысле рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море в 130 км от Магадана. Пожар был ликвидирован, 47 членов экипажа эвакуировали на ближайшую плавбазу, они не пострадали. По данным Росморречфлота на вечер 21 января, на судне вновь появилось открытое горение, топливо на борту продолжает представлять угрозу.

Как сообщил ТАСС ранее гендиректор "Доброфлота" Александр Ефремов, эвакуированный экипаж прошел медосмотр в судовом госпитале плавбазы, травм или других проблем со здоровьем не обнаружено. В течение трех дней их планируется доставить на берег. Капитан траулера, старпом и старший механик перешли на борт подошедшего к месту аварии буксира-спасателя "Сибирцев" и будут участвовать в спасательных работах.

Судовладельцем траулера является Дальневосточная промысловая компания (ДПК), которая добывает скумбрию, сельдь и сардину.-0-