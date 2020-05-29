В охваченный беспорядками Миннеаполис направили 500 солдат Нацгвардии США

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 500 солдат Национальной гвардии США направлено в американской Миннеаполис и близлежащие районы, в связи с массовыми беспорядками, которые не прекращаются уже трое суток, сообщает CNN.

"Наша миссия - защищать жизнь, сохранять собственность и право на мирные демонстрации", - говорится в сообщении Национальной гвардии в Twitter.

Причиной беспорядков в Миннеаполисе стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией. На попавшем в интернет видео запечатлено, как на мужчину надели наручники и повалили на землю. Сотрудник полиции прижал его шею коленом. Джордж Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские не реагировали. Вскоре после этого мужчина скончался.

Причастные к инциденту полицейские были уволены, а ФБР начало расследование происшествия. Однако это не сдержало волну недовольства среди населения. Ситуацию обострило и то, что подобный инцидент уже имел место в 2014 году, когда во время задержания полицией умер афроамериканец Эрик Гарнер. Тогда полицейские применили удушающий прием и повалили его на землю. Мужчина также кричал, что не может дышать.

Как сообщает Associated Press News, наиболее ожесточенные столкновения полиции и протестующих в связи с убийством Джорджа Флойда происходят в Миннеаполисе и соседнем городе Сент-Пол. Беспорядки сопровождаются мародерством, поджогами и актами вандализма. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ. Мэр Миннеаполиса сегодня объявил режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов.

Демонстрации с призывом к справедливости прошли и в других крупных городах США, в том числе Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Денвере.

На события в Миннеаполисе отреагировал президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал местные власти, которые не в состоянии решить вопрос. Дональд Трамп также пообещал взять контроль за ситуацией на себя. "В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинаются грабежи, начинается и стрельба", - заявил американский лидер.-0-

Фото AP