В окрестностях Иерусалима начались лесные пожары

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар начался в лесистой местности к западу от Иерусалима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan.





По данным радиостанции, жители шести небольших поселков в этом районе, в предгорьях Иерусалима, получили распоряжения об эвакуации. Для борьбы с огнем туда направлены бригады пожарных и более 10 самолетов противопожарной службы.





Близлежащие дороги перекрыты из-за возгорания, на шоссе возникают заторы, отмечает радиостанция.-0-