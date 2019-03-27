В округе Нью-Йорка несовершеннолетним без прививки от кори запретили посещать общественные места

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском округе Рокленд (штат Нью-Йорк) детям и молодежи до 18 лет, у которых нет прививки от кори, запрещено посещать общественные места, сообщает CNN .

По словам представителя местных властей Джона Лиона, данные меры призваны сдержать вспышку кори, которая началась в регионе в октябре 2018 года. За минувшие полгода в округе было подтверждено 153 случая заболевания корью.

Под общественными местами, которые запрещено посещать непривитым несовершеннолетним, подразумеваются школы, магазины, рестораны, религиозные учреждения, а также городской транспорт. "Общественные места определяются как место, где собираются более 10 человек", - говорится в пресс-релизе.

Запрет не распространяется на людей старше 18 лет, однако власти округа настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию всем без исключения жителям Рокленда.-0-