В Оксфордском университете разработали метод экспресс-анализа на коронавирус

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Оксфордского университета разработали новый метод экспресс-анализа на коронавирус нового типа. Получение результата занимает полчаса и требует лишь поддержания постоянной температуры образцов, сообщает ТАСС.

"Прелесть нового анализа заключается в том, как выявляется вирус, поскольку распознается именно РНК или фрагменты РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), - заявил один из разработчиков методики профессор Вэй Хуан. - Методика уже включает в себя проверки на ложноположительный или ложноотрицательный результат и продемонстрировала высокую точность".

Анализы на РНК коронавируса нового типа сейчас занимают полтора-два часа. Преимуществом новой методики, помимо ее скорости, является и то, что определить результат можно невооруженным глазом и вне лаборатории (потенциально даже в домашних условиях). Кроме того, анализ позволяет выявить наличие заболевания на ранних стадиях, когда концентрация вируса в организме еще невелика. Ученые надеются, что благодаря этому новая методика позволит властям установить больше больных и своевременно их изолировать, тем самым препятствуя распространению инфекции.

Новая технология была разработана под руководством профессора Вэй Хуана и его коллеги Цуй Чжанфэна. Испытания проводились на базе исследовательского центра Оксфордского университета в китайском Сучжоу и одной из больниц в Шэньчжэне, первоначальные эксперименты осуществлялись в Соединенном Королевстве. В настоящее время ведется работа по разработке устройства для осуществления анализов и обработки результатов. Если эффективность методики будет подтверждена в клинических условиях в Великобритании, может быть налажено производство наборов для анализов.-0-