В Омане объявлен трехдневный траур в связи со смертью султана Кабуса бен Саида

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехдневный траур объявлен в Омане в связи со смертью султана Кабуса бен Саида. Он умер на 80-м году жизни, сообщает Reuters.

Кабус бен Саид правил страной 50 лет, он пришел к власти в 1970 году. Сообщается, что в последние годы султан чувствовал себя плохо и в декабре проходил курс лечения в Бельгии.

Поскольку бен Саид не имел детей и публично не назначил преемника престола, правящая семья должна выбрать нового султана в течение трех дней после смерти. Однако, если семья не придет к соглашению, новым правителем станет человек, чье имя было тайно написано султаном в запечатанном письме.

Некоторые ближневосточные СМИ сообщают, что новым руководителем Омана стал министр культуры и национального наследия государства Хайсам бен Тарек Аль Саид. По их информации, новоиспеченный правитель уже принес присягу в Совете Омана. Однако официального подтверждения из Маската пока не поступало.-0-