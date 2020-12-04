4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Омске горит склад на площади 4,5 тыс. кв.м, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"В 8.48 (по московскому времени) поступило сообщение о пожаре в складском помещении на площади 4,5 тыс. кв.м. По предварительным данным, это производство пластиковой тары", - сказали в ведомстве.

Пожар тушат 95 человек и 23 единицы техники. Пострадавших нет. Проводится мониторинг предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе места ЧП.-0-