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04 февраля 2021, 09:01

В ООН дали старт десятилетию наук об океане

Фото ООН
Фото ООН

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ООН дали старт десятилетию наук об океане в интересах устойчивого развития, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Открывая мероприятие, приуроченное к началу этой масштабной кампании, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что более 80% территории океанского дна до сих пор не изучено и не нанесено на карту. По его словам, человечеству необходимо накопить больше знаний, чтобы защитить океаны и обеспечить благополучие жителей планеты.

Хотя океанографические исследования являются одной из наиболее перспективных областей прикладной науки, государства в среднем тратят на науки об океане лишь 1,7% своих исследовательских бюджетов - гораздо меньше, чем на другие области научных исследований.

"Чтобы восстановить экологию океанов, нам нужны знания, нужна революция в сфере наук об океане", - подчеркнул Антониу Гутерриш. По его словам, только установив мир с природой, мы можем обеспечить благополучие каждого.

Океан вносит крупнейший вклад в мировую экономику. Так, рыбный промысел сегодня обеспечивает средства к существованию для более чем 3 млрд человек. Океан также играет важную роль в таких отраслях экономики, как торговля, транспортировка энергоносителей, туризм, добыча ископаемого топлива, и во все большей степени - развитие прибрежной ветроэнергетики.

От здоровья океанов и наших знаний об океане зависят наши собственные безопасность и благополучие. Исследованием океанов занимается ЮНЕСКО, точнее ее Межправительственная океанографическая комиссия, которая, среди прочего, координирует системы раннего предупреждения о цунами и занимается просвещением в области загрязнения морей и океанов пластиком.

"В начале третьего тысячелетия океанография способна выявлять проблемы и предлагать их решения. Но только при условии, что мы перестанем ею пренебрегать, - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. - По мере того, как мир, охваченный коронавирусом, адаптируется к новой нормальной жизни, науки об океане будут играть важную роль в восстановлении после пандемии".

При том, что сегодня мы знаем об океане уже очень много, это лишь малая часть того, что таит в себе Мировой океан, покрывающий 71% планеты. На сегодняшний день на карту с высоким разрешением нанесено лишь около 20% территории морского дна. Еще предстоит изучить обширные области, в частности, арктические регионы, с точки зрения распространения видов, экосистем и океанических процессов. Необходимость более глубокого понимания океанических явлений стоит особенно остро, поскольку Мировой океан играет важнейшую роль в смягчении последствий глобального потепления, но его возможность поглощать парниковые газы почти исчерпана.

В течение следующих десяти лет международное сообщество должно вложить значительные средства в науки об океане, главным образом, в поиск новаторских решений глобальных проблем, отмечают в ООН.-0-

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