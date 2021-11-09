В ООН готовы помочь в решении проблем мигрантов на белорусско-польской границе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило готовность содействовать решению гуманитарных проблем мигрантов на польско-белорусской границе. Как заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель этого управления Шабия Манту, УВКБ взаимодействует со всеми вовлеченными властями в решении данного вопроса и готово оказать им поддержку в оценке ситуации, сообщает ТАСС.

Манту заявила, что УВКБ "очень встревожено" событиями на границе Беларуси и Польши". "В отношении этой ситуации мы выражаем свою обеспокоенность уже на протяжении какого-то времени", - сказала она, напомнив, что еще в июле управление выступило с заявлениями, в которых призвало к "решению данного вопроса". УВКБ обеспокоено, в частности, положением женщин и детей. "Мы неоднократно заявляли, что использование беженцев, просителей убежища и мигрантов в политических целях является неприемлемым и должно прекратиться", - подчеркнула официальный представитель.

"Мы взаимодействуем со всеми вовлеченными властями в решении данного вопроса", - сказала Манту. По ее словам, УВКБ готово поддерживать власти, иметь доступ к людям и возможность оценить ситуацию, в которой они находятся, и удостовериться, что они могут получать защиту.

УВКБ и Международная организация по миграции (МОМ) выступили во вторник в Женеве с совместным заявлением, в котором сообщили, что находятся в контакте с белорусским и польским правительствами, и призвали к "срочному урегулированию ситуации", обеспечению "немедленного и беспрепятственного доступа" к группе мигрантов на границе. Подчеркивается, что такой доступ необходим для "предоставления гуманитарной помощи", а также для того, чтобы "идентифицировать нуждающихся в международной и других формах защиты", и чтобы те, кто этого пожелает, могли на месте подать просьбу о предоставлении убежища. "Учитывая вызывающую тревогу ситуацию на границе, обе стороны должны придерживаться своих обязательств по международному праву и гарантировать безопасность, достоинство и защиту прав людей, застрявших на границе", - говорится в заявлении.

В свою очередь Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразил обеспокоенность "тяжелым положением детей-мигрантов и детей, ищущих убежища, в Европе и на ее границах". Специальный координатор ЮНИСЕФ Афшан Хан назвала "шокирующими" сообщения о "детях, живущих в ужасающих условиях, получивших отказ во въезде или задержанных на восточных границах". "Дети и их семьи имеют право на поиск убежища и на проведение оценки их потребностей в защите на индивидуальной основе", - подчеркнула она. Афшан Хан отметила, что ЮНИСЕФ, как и другие учреждения системы ООН, включая УВКБ и МОМ, осуждает "использование мер препятствования въезду, где бы они ни осуществлялись, поскольку такие меры нарушают международное право и подвергают риску жизни детей".-0-