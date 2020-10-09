В ООН напомнили сторонам конфликта в Нагорном Карабахе о соблюдении гуманитарного права

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать гуманитарное право, не допускать нанесения вреда гражданскому населению и инфраструктуре. Об этом сообщает ТАСС.

"Я напоминаю сторонам конфликта о том, что они должны придерживаться взятых на себя обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом о защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", - отметила верховный комиссар ООН в заявлении, распространенном в пятницу в Женеве.

Как подчеркнула Бачелет, стороны должны соблюдать принцип пропорциональности при ведении боевых действий и избегать применения оружия взрывного действия, имеющего широкую поражающую силу, в жилых районах.

Верховный комиссар выразила глубокую обеспокоенность по поводу сообщений об использовании в ходе конфликта кассетных боеприпасов. "Применение таких боеприпасов должно быть немедленно прекращено", - заявила она, призвав Армению и Азербайджан присоединиться к более чем 100 государствам, ратифицировавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам.

Тревогу, по ее словам, вызывает также тот факт, что боевые действия ведутся во время пандемии коронавируса. В условиях продолжающегося насилия соблюдение мер социального дистанцирования и доступ жителей к медицинской помощи могут быть затруднены, предупредила она. "Следует обеспечить доступ к охране здоровья, включая психологическую поддержку жертв конфликта", - резюмировала верховный комиссар ООН.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Счет убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, уже идет на сотни.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами.-0-