В ООН назвали доступные для туризма страны

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ситуации с коронавирусом для посещения туристами без ограничений остались доступны всего пять стран: Албания, Доминиканская Республика Танзания, Коста-Рика и Северная Македония. Такую информацию приводит газета "Известия" со ссылкой на отчет UNWTO.

В феврале 69 стран были полностью закрыты для иностранцев. Еще 73 страны ввели частичные ограничения на пересечения своих границ. Для посещения 70 стран необходим отрицательный тест на COVID-19 или прохождение карантина.

Распространение новых штаммов коронавируса привело к тому, что страны начали принимать более жесткие меры - вплоть до закрытия границ.

"Теперь, когда мы работаем над возобновлением туризма, мы должны признать, что ограничения — это лишь часть решения проблемы. Введение ограничений должно основываться на последних данных и анализах и постоянно проверяться, чтобы обеспечить безопасный и ответственный перезапуск сектора, от которого зависят миллионы предприятий и работников", — заявил глава UNWTO Зураб Пололикашвили.-0-