 В ООН обеспокоены практикой высылки мигрантов из США на юг Мексики

12 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. В Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ) обеспокоены применяемой в США практикой высылки соискателей убежища и мигрантов самолетами на юг Мексики, сообщает Центр новостей ООН.





В марте 2020 года властями США был принят указ, согласно которому семьям и отдельным лицам отказывают в доступе к процедурам предоставления убежища.





“Семьи на борту этих рейсов нуждаются в защите, их пытаются отправить обратно - навстречу тем самым опасностям, от которых они бежали, покидая свои страны в Центральной Америке”, - говорится в заявлении УВКБ.





“Высылка лиц немексиканского происхождения в глубь Мексики – это новое, очень тревожное развитие событий”, - отмечают эксперты Управления.





Они подчеркивают, что высылка мигрантов из США на юг Мексики без какого-либо предварительного официального соглашения о перемещении с соответствующими правовыми гарантиями противоречит принципам международного права и Конвенции о статусе беженцев 1951 года, которые обязаны соблюдать правительства всех стран. В Управлении также обеспокоены тем, что такая практика также может привести к “цепной реакции” и последующей высылке мигрантов из стран, в которые их отправят в дальнейшем.





“С самого начала пандемии COVID-19 в УВКБ подчеркивали, что защита здоровья населения и предоставление убежища вполне совместимы”, - отмечают в Управлении.





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Кроме того, считают эксперты УВКБ, выдворение соискателей убежища создает дополнительную нагрузку для гуманитарных организаций на юге Мексики и способствует распространению COVID-19.“УВКБ ООН готово поддержать Соединенные Штаты, Мексику и все страны в том, что касается действий и подходов, которые позволяют защищать здоровье населения без ущерба для права любого человека, спасающегося от войны, насилия или преследований, на доступ к безопасной территории и гуманным процедурам предоставления убежища”, - говорится в заявлении.-0-