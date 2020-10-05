В ООН осудили теракт в Афганистане

5 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил нападение на административное здание, совершенное 3 октября с участием террориста-самоубийцы в афганской провинции Нангархар, а также призвал привлечь к ответственности виновных в этом преступлении. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

С соответствующим заявлением от имени главы ООН в воскресенье выступил его пресс-секретарь. В документе сообщается, что в результате теракта погибли по меньшей мере 13 человек, еще десятки получили ранения. В районе взрыва находилось много мирных жителей.

"Генеральный секретарь выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего исцеления раненным", - говорится в заявлении.

Глава ООН также вновь призвал срочно добиваться мирного урегулирования конфликта в Афганистане. "ООН будет и дальше оказывать правительству и народу Афганистана поддержку в этом важном процессе", - подчеркивает Гутерриш.-0-