В ООН осудили теракт в Афганистане

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 5 октября 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:22 В Полоцке на фестивале "Званы Сафіі" прозвучат шедевры мировой музыки Культура
08:20 Байден готов перенести дебаты из-за болезни Трампа В мире
08:06 Власти Камчатки рассматривают причины загрязнения у берегов полуострова В мире
08:01 В Бразилии впервые с мая зафиксировали менее 10 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки В мире
07:56 Областной пленэр художников открывается в Ивацевичском районе Регионы
07:46 Колумбиец выиграл в лотерею более $14,7 млн В мире
07:39 В ООН осудили теракт в Афганистане В мире
07:34 Ярославский "Локомотив" уступил "Йокериту" в матче чемпионата КХЛ Спорт
07:11 Хоккеисты ЦСКА победили омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ Спорт
01:26 Необычное природное явление запечатлели на видео в Индии Калейдоскоп
00:48 Президент Грузии предложила провести в Тбилиси заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта В мире
00:30 Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена Калейдоскоп
04.10.20
04.10.20 23:59 В парламент Киргизии по итогам выборов проходят четыре партии В мире
04.10.20 23:30 Великобритания и ЕС проведут новый раунд переговоров по Brexit В мире
04.10.20 22:59 Миллионер Зеф Айзенберг погиб при попытке побить наземный рекорд скорости В мире
04.10.20 22:33 ФОТОФАКТ: Учения волонтеров поисково-спасательного отряда Общество
04.10.20 21:46 В Беларуси надо не допустить раскачивания, иначе потеряем свою стабильность - Данилович Общество
04.10.20 21:41 Управленец должен быть не только профессионалом, но и патриотом - Данилович Общество
04.10.20 21:36 Ректор Академии управления при Президенте предлагает усилить требования к отбору абитуриентов Общество
04.10.20 21:35 Хоккеисты ЦСКА победили омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ Спорт
04.10.20 21:23 Министр финансов рассказал о госдолге Беларуси, российском кредите и проекте бюджета на 2021 год Экономика
04.10.20 21:04 В Польше более 100 тыс. человек заразились коронавирусом с начала эпидемии В мире
04.10.20 20:31 Умер основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада В мире
04.10.20 19:45 Производство молока и мяса в Беларуси достигло серьезных промышленных основ - Брыло Экономика
04.10.20 19:20 Саркисян позвонил Лукашенко и рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе Президент
04.10.20 19:15 Волейболисты сборной Беларуси заняли четвертое место на молодежном ЧЕ в Чехии Спорт
04.10.20 18:40 Все станции Минского метрополитена открыты Регионы
04.10.20 18:35 В Нью-Дели до 31 октября не будут работать школы В мире
04.10.20 18:20 В Минске возобновили работу пять станций метро Регионы
04.10.20 18:19 Диего Улисси выиграл второй этап веломногодневки "Джиро д'Италия" Спорт
Все новости
Все новости
В мире
05 октября 2020, 07:39

В ООН осудили теракт в Афганистане

Антониу Гутерриш. Фото ООН
Антониу Гутерриш. Фото ООН

5 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил нападение на административное здание, совершенное 3 октября с участием террориста-самоубийцы в афганской провинции Нангархар, а также призвал привлечь к ответственности виновных в этом преступлении. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

С соответствующим заявлением от имени главы ООН в воскресенье выступил его пресс-секретарь. В документе сообщается, что в результате теракта погибли по меньшей мере 13 человек, еще десятки получили ранения. В районе взрыва находилось много мирных жителей.

"Генеральный секретарь выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего исцеления раненным", - говорится в заявлении.

Глава ООН также вновь призвал срочно добиваться мирного урегулирования конфликта в Афганистане. "ООН будет и дальше оказывать правительству и народу Афганистана поддержку в этом важном процессе", - подчеркивает Гутерриш.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Афганистан ООН теракт
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Байден готов перенести дебаты из-за болезни Трампа
Фото ТАСС Власти Камчатки рассматривают причины загрязнения у берегов полуострова
Фото из архива В Бразилии впервые с мая зафиксировали менее 10 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Фото из архива Колумбиец выиграл в лотерею более $14,7 млн
Фото AFP Президент Грузии предложила провести в Тбилиси заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта
Фото Regnum В парламент Киргизии по итогам выборов проходят четыре партии
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко в Минском районе посетил новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи
Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной
Производство молока и мяса в Беларуси достигло серьезных промышленных основ - Брыло
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"
Топ-новости
В Беларуси надо не допустить раскачивания, иначе потеряем свою стабильность - Данилович
Предложения Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению - МИД
Белорусы могут внести в Палату представителей предложения об изменениях в Конституцию
Министр финансов рассказал о госдолге Беларуси, российском кредите и проекте бюджета на 2021 год
День учителя: архивные фотографии БЕЛТА
Ректор Академии управления при Президенте предлагает усилить требования к отбору абитуриентов
Производство молока и мяса в Беларуси достигло серьезных промышленных основ - Брыло
Карпенко: труд педагога - один из самых важных и благородных на Земле
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 239 пациентов с COVID-19
Мининформ поддерживает любые действия по укреплению информационного суверенитета Беларуси - Луцкий
МВД инициирует введение ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Беларуси
Медиация позволяет решать латентные проблемы семьи - мнение
Минские власти запустят Telegram-каналы для обсуждения с горожанами вопросов ЖКХ
ФОТОФАКТ: Осенняя ярмарка прошла в Солигорске
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.