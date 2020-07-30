В ООН отметили резкий рост числа украинцев, ставших жертвами торговли людьми

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемьсот граждан Украины с начала 2020 года стали жертвами преступников, которые занимаются торговлей людьми. Об этом сегодня заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, сообщает ТАСС.

"Международная организация по миграции сегодня опубликовала данные, свидетельствующие о резком росте числа украинских граждан, становящихся жертвами торговли людьми", - информировал Фархан Хак.

Он уточнил, что в первой половине текущего года в такой ситуации оказались 800 украинцев, что на 40% больше, чем за тот же период 2019 года.

В своем обращении в связи с отмечаемым 30 июля Всемирным днем борьбы против торговли людьми генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что в ходе кризиса, вызванного коронавирусом, растет уровень безработицы, закрываются школы, что ведет к большей уязвимости людей перед угрозой сексуального рабства, принудительной работы и женитьбы, а также других преступлений.

При этом, отметил генсек, более 70% жертв торговли людьми - женщины и девочки.-0-