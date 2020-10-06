В ООН поступили сообщения о гибели четырех детей в Нагорном Карабахе

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

Из зоны конфликта уже пришли сообщения о гибели четырех и ранении семерых детей, и если бои не прекратятся, то число жертв вырастет, говорится в заявлении фонда, распространенном 6 октября.

"Прошло 10 дней после резкой эскалации насилия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Уже поступили сообщения о четырех погибших детях и семерых раненых. Если не будет конца боям, то эти цифры трагически вырастут", - указали в ЮНИСЕФ.

"Мы призываем все стороны защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру от дальнейшего ущерба, в соответствии с международным и гуманитарным правом", - отмечается в заявлении.

"Немедленное прекращение боевых действий соответствует наилучшим интересам каждого ребенка", - подчеркнули в Детском фонде ООН.-0-