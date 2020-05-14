В ООН представили доклад о состоянии мировой экономики и назвали условия успешного выхода из кризиса

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 90% мировой экономической деятельности в той или иной форме пострадали в результате пандемии коронавируса: транснациональные торговые связи и цепочки поставок нарушены, потребительский спрос сократился, миллионы людей остались без работы. В ООН оценили ситуацию и определили условия успешного выхода из кризиса, сообщает Центр новостей ООН.

ООН 13 мая представила доклад о состоянии мировой экономики в середине 2020 года. В документе также содержится прогноз на срок до 2021 года. В текущем году экономисты Организации Объединенных Наций предрекают миру сокращение экономики на 3,2%. Ожидается, что из-за пандемии COVID-19 в течение следующих двух лет мир недосчитается около $8,5 трлн. Это самое резкое сокращение со времен Великой депрессии 1930-х годов. Однако в ООН уверены, что тяжелые последствия такой рецессии можно будет преодолеть, выведя международное сотрудничество на новый уровень.

Согласно Докладу о положении и перспективах мировой экономики, развитые страны ждет отрицательный экономический рост - в текущем году их ВВП сократится на 5%. Эти потери будут отчасти компенсированы лишь в 2021 году, когда экономика достигнет умеренного роста - на уровне 3,4%. Для развивающихся стран сокращение экономики в нынешнем году прогнозируют в среднем на уровне 0,7%. А мировая торговля в 2020 году сократится почти на 15%. Виной тому резкое сокращение мирового спроса и сбои в глобальных цепочках поставок.

Пандемия, вероятно, приведет к тому, что за чертой бедности в 2020 году окажутся свыше 34 млн человек, причем более половины прироста этого показателя придется на африканские страны. А долгосрочный прогноз показывает, что к 2030 году число живущих в условиях крайней нищеты вырастет еще на 130 млн человек. Пандемия особенно сильно ударила по людям, занятым на низкооплачиваемой работе, не требующей особых навыков, в то время как более квалифицированные работники пострадали меньше. Как результат, считают в ООН, в мире увеличится разрыв в доходах бедных и богатых - как людей, так и стран.

Столкнувшись с вызванным коронавирусом кризисом, правительства по всему миру привели в действие механизмы финансового стимулирования. Бюджетные ассигнования, объем которых доходит до 10% от ВВП, направлены на поддержание систем здравоохранения и борьбу с пандемией, а также на сохранение средств к существованию граждан.

Однако глубина и серьезность кризиса не сулят быстрого и безболезненного восстановления. Помощник генерального секретаря ООН по экономическому развитию и главный экономист организации Эллиот Харрис заявил, что темпы и объемы восстановления после кризиса зависят не только от эффективности мер общественного здравоохранения по замедлению распространения вируса, но и от способности стран сохранить рабочие места и доходы людей, в особенности представителей самых уязвимых слоев нашего общества.

А начальник отдела глобального экономического мониторинга и ведущий автор доклада Хамид Рашид напомнил: "Опыт кризисных периодов прошлого показывает, что меры налогового и денежного стимулирования далеко не всегда приводят к расширению производства. Правительства должны призывать предприятия, получающие финансовую помощь, вкладывать средства в производственные мощности. Это необходимо для сохранения рабочих мест с достойными условиями труда и предотвращения дальнейшего роста неравенства в доходах". Иначе, полагают эксперты, закачивание в финансовую систему триллионов долларов приводит лишь к быстрому восстановлению цен на акции и облигации, а развития важнейшего элемента - производства - не происходит.

Обязательным условием оживления мировой деловой активности после пандемии должно стать укрепление международного сотрудничества. Оно особенно важно для сдерживания пандемии и оказания финансовой помощи странам, наиболее пострадавшим от кризиса: то, насколько быстрым будет процесс восстановления, зависит от доступности и скорости развертывания международных фондов для решения проблемы ликвидности.

В ООН считают, что при восстановлении после кризиса следует ориентироваться на создание более устойчивой к потрясениям мировой экономической модели, укрепление систем здравоохранения и социальной защиты, внедрение зеленых технологий и борьбу с изменением климата.-0-