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01 апреля 2020, 08:52

В ООН представили план, который поможет победить COVID-19 и сделать человечество сильнее

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1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо, не теряя времени, общими силами остановить распространение коронавирусной инфекции, разработать вакцину и эффективные методы лечения болезни, а также помочь людям пережить это тяжелое время, в том числе экономические трудности, с которыми уже столкнулись миллионы людей. Об этом 31 марта заявил генеральный секретарь ООН, представляя масштабный доклад о социально-экономических последствиях пандемии и путях преодоления кризиса, сообщает Центр новостей ООН.

"Пандемия коронавируса - переломный момент для современного общества, - заявил Антониу Гутерриш. - История будет судить о нас не по тому, как отдельные правительства справились с кризисом, а по тому, насколько мы сумели объединиться и скоординировать усилия на глобальном уровне на благо всего человечества".

По его словам, ООН обладает глобальной сетью региональных и субрегиональных офисов, сотрудники которых работают в сфере обеспечения мира, прав человека, устойчивого развития: это проверенный временем механизм координации действий всего международного сообщества. Развивающимся странам необходимо оказать поддержку, прежде всего облегчив им бремя задолженности. Как подчеркнул Генеральный секретарь, с этой целью в ООН создан Фонд по реагированию на COVID-19 и восстановлению после пандемии.

"Когда мы преодолеем этот кризис, а мы его преодолеем, у нас будет выбор: оставить все по-старому, как это было до пандемии, или решительно устранить те проблемы, которые поставили нас в столь уязвимое положение", - подчеркнул глава ООН. Он напомнил о Целях устойчивого развития и заявил о том, что в процессе восстановления международное сообщество должно строить экономику, основанную на принципах инклюзивности, экономику, способную противостоять пандемиям, изменению климата и другим глобальным проблемам.

"Нам нужно проявить солидарность, - подчеркнул генеральный секретарь. - Вместе мы сможем победить вирус и построить более справедливый мир".

ООН предлагает принять план стимулирования экономики общей стоимостью в 10% глобального ВВП, поддержать малый и средний бизнес и оказать помощь самым уязвимым слоям населения.

В доклад включены данные, предоставленные различными учреждениями ООН. В Международной организации труда, например, считают, что в результате пандемии исчезнет от 5 до 25 млн рабочих мест, а потери только жителей США, лишенных работы, составят от $860 млрд до $3,4 трлн.

Организация "Конференция ООН по торговле и развитию" предсказывает 40-процентное сокращение объема прямых иностранных инвестиций, а во Всемирной туристской организации считают, что число зарубежных поездок снизится на 20-30%.

Международный союз электросвязи предупреждает, что 3,6 млрд человек останутся без интернета, а ЮНЕСКО опасается, что 1,5 млрд детей не смогут учиться. Однако, по мнению генсека ООН, человечеству под силу справиться с этими проблемами и стать сильнее.

"Если мы будем действовать правильно, пандемия COVID-19 ознаменует начало новой эры глобального и социального сотрудничества", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 851 тыс. человек, более 42 тыс. с момента вспышки заболевания скончались.-0-

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