В ООН призвали Кыргызстан руководствоваться законом и избегать насилия

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель пресс-службы ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге 8 октября сообщил, что в ООН по-прежнему обеспокоены ситуацией в Кыргызстане, где после проведения парламентских выборов вспыхнули массовые протесты, приведшие к гибели одного человека и ранениям более сотни людей. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Специальный представитель генерального секретаря в Центральной Азии Наталья Герман внимательно следит за ситуацией и находится на связи с официальными лицами Кыргызстана, с тем чтобы понять, как ООН может помочь стране найти мирный выход из нынешней ситуации", - сообщил пресс-секретарь главы ООН. Он добавил, что постоянный координатор ООН в стране также контактирует с властями. "Пока не будет согласовано решение о выходе из кризиса, мы настоятельно призываем Кыргызстан руководствоваться законом, проявлять сдержанность и воздерживаться от насилия", - сказал Стефан Дюжаррик.

6 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал кыргызов к диалогу и настоятельно рекомендовал договариваться о дальнейших шагах в рамках Конституции. Он заверил, что ООН готова поддержать любые усилия, направленные на поиск мирного урегулирования сложившейся ситуации.

После парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. Они захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и мэрии столицы. Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков и чиновников. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Кыргызстана Курсан Асанов заявил, что по всей стране действует группа людей, заинтересованных в эскалации ситуации. В ходе митингов в Бишкеке госпитализированы свыше 200 граждан, всего пострадали более 1 тыс. человек, один скончался. В настоящее время ситуация в Бишкеке стабилизировалась и находится под контролем правоохранительных органов и народных дружин. Каких-либо фактов погромов и мародерства в ночь на 9 октября зафиксировано не было, сообщает агентство Кабар.-0-