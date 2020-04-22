В ООН призвали не допустить голода библейского масштаба

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба из-за пандемии коронавируса, если вовремя не будут приняты меры для продовольственной безопасности. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, выступая на виртуальном заседании Совета безопасности организации, сообщает ТАСС.

"Я хочу подчеркнуть, что COVID-19 представляет собой не только угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу, - отметил Дэвид Бизли. - Пока в мире нет массового голода, но я должен вас предостеречь: если не начать действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев".

Согласно последнему докладу ВПП, острую нехватку продовольствия могут испытать 265 млн человек. "При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран", - добавил Дэвид Бизли. По его словам, в 10 из этих стран примерно по 1 млн человек уже страдают от недоедания. В основном это государства, затронутые военными конфликтами.-0-