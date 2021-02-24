В ООН призвали власти США возместить ущерб узникам Гуантанамо

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принимая решение о закрытии тюрьмы Гуантанамо на Кубе, власти США должны не забывать о судьбе находящихся там 40 заключенных, которые, по сообщениям, по сей день подвергаются пыткам и жестокому обращению. Об этом заявили независимые правозащитники ООН, сообщается на сайте Центра новостей всемирной организации.

"Мы приветствуем намерение закрыть этот центр содержания под стражей - оно отвечает нашим прежним призывам положить конец безнаказанности за нарушения прав человека и норм гуманитарного права, совершенные во время войны с террором", - говорится в заявлении экспертов по правам человека.

Правозащитники ООН подчеркнули, что американские власти должны возместить ущерб людям, ставшим жертвами произвольных задержаний, пыток и бесчеловечного обращения, а также тем, кому было отказано в праве на справедливое судебное разбирательство.

Эксперты также отметили, что многие из заключенных Гуантанамо уже успели состариться в тюрьме, а их физическое и психическое здоровье было подорвано многолетним лишением свободы, пытками, унижениями и издевательствами.

"Многие из тех, кто содержится в Гуантанамо сейчас или содержался там ранее, провели большую часть своей жизни в кафкианской ситуации, когда принцип верховенства закона потерял всякий смысл, а жестокая государственная сила была возведена на пьедестал", - заявили правозащитники.

В ООН отметили, что Соединенные Штаты должны оставить позади эту темную главу своей истории и продемонстрировать, что они готовы не только закрыть тюрьму, но и гарантировать, что подобная практика не будет использоваться снова и что совершенные преступления не останутся безнаказанными.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация вернется к рассмотрению вопроса о закрытии тюрьмы Гуантанамо - в соответствии с обещанием, данным бывшим президентом Бараком Обамой, при котором Байден занимал должность вице-президента.-0-