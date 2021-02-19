В ООН призывают заключить мир с природой

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На протяжении долгого времени мы вели бессмысленную и самоубийственную войну с природой, что привело к загрязнению окружающей среды, утрате биоразнообразия, изменению климата и поставило под угрозу наше существование. Об этом, представляя новый доклад Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), заявил глава ООН Антониу Гутерриш, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

"Пришло время пересмотреть и изменить наши отношения с природой, - сказал Антониу Гутерриш. - И этот доклад поможет нам это сделать".

В докладе под названием "Примирение с природой" сообщается, что средняя температура воздуха на планете в этом столетии может подняться на 3 градуса Цельсия, что обернется катастрофой для человечества. Болезни, связанные с загрязнением воздуха, приводят к 6,5 млн преждевременных смертей ежегодно. Еще 1,8 млн человек, в основном дети, умирают из-за загрязнения воды. Из-за человеческой деятельности более миллиона видов животных и растений из существующих 8 млн находятся на грани исчезновения.

В докладе ЮНЕП предлагается множество путей решения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, утратой биоразнообразия и глобальным потеплением. В первую очередь меры должны принять правительства стран. Например, обложить налогом эмиссии парниковых газов, перестать субсидировать добычу ископаемых видов топлива и методы ведения сельского хозяйства, которые ведут к разрушению природы, и начать инвестировать в построение зеленой экономики.

Глава ООН напомнил, что 19 февраля США вновь присоединяются к Парижскому соглашению по климату (соответствующее решение принял нынешний президент страны Джозеф Байден сразу после вступления в должность). По словам Антониу Гутерриша, это событие станет важным вкладом в глобальную борьбу с изменением климата.

Генсек напомнил, что сегодня крупнейшие страны, на которые приходится две трети всех выбросов углекислого газа, заявили о своей готовности добиваться углеродной нейтральности. Среди них - США, Республика Корея, Япония, Китай и страны Евросоюза.

Генеральный секретарь также отметил, что в борьбе с изменением климата может принять участие каждый человек на планете. Он, в частности, напомнил, что две трети всех вредных выбросов в атмосферу связаны с потребностями частных домохозяйств.

Глава ООН подчеркнул, что у человечества уже есть знания и инструменты, необходимые для борьбы с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды, и нам осталось лишь воспользоваться ими.-0-