В ООН прогнозируют, что в следующем году мир настигнет самый серьезный за 75 лет гуманитарный кризис

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 2021 год может стать катастрофическим из-за увеличения количества людей, которым грозит голодная смерть. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

"Из-за пандемии COVID-19 число людей, которые могут умереть от голода, выросло со 135 до 270 млн, - отметил он. - Судя по ситуации на данный момент, 2021 год может стать катастрофическим".

"2021 год грозит стать годом самого серьезного гуманитарного кризиса с момента основания ООН", - предостерег Бизли.

Бизли призвал мировых лидеров и международные организации "уделить приоритетное внимание финансированию борьбы с голодом и с причинами, провоцирующими миграцию".-0-