20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ООН впечатлены скоростью и отменной организацией развертывания миротворцев ОДКБ в Казахстане. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшегося сегодня в видеорежиме разговора генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей.

"Отдельно было обсуждено взаимодействие в сфере миротворчества и результаты проведенной ОДКБ миротворческой операции Коллективных сил ОДКБ в Республике Казахстан, - сказал пресс-секретарь. - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подчеркнул, что миротворческая операция носила полностью легитимный характер, была начата на основании обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и статей 2 и 4 Договора о коллективной безопасности и проводилась в соответствии с положениями Соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ, которое зарегистрировано в Секретариате ООН".

"Мирослав Енча отметил, что его впечатлили скорость и отменная организация по переброске и развертыванию Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Он положительно оценил оперативность контактов между Секретариатом ОДКБ и ООН и подчеркнул, что генеральный секретарь ООН своевременно получил информацию от ОДКБ о развитии событий и вводе миротворческого контингента", - проинформировал Владимир Зайнетдинов.

Стороны обсудили развитие ситуации в зоне ответственности ОДКБ, высказались за продолжение активного сотрудничества между ОДКБ и профильными структурами ООН в сфере поддержания международного мира, включая борьбу с терроризмом, наркотрафиком, трансграничной преступностью и незаконной миграцией.

Генеральный секретарь ОДКБ, подытожив деятельность организации за 2021 год, представил общую характеристику в сфере безопасности на внешних границах государств - членов ОДКБ. Он отметил прирост ряда военно-политических угроз в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, растущую нестабильность в Центрально-Азиатском регионе в связи с продолжающимся кризисным развитием ситуации в Афганистане и угрозами, исходящими с территории этой страны. Мирослав Енча проинформировал Станислава Зася о планах ООН по проведению крупномасштабной гуманитарной помощи народу Афганистана.

В Кавказском регионе коллективной безопасности, по оценке Станислава Зася, обстановка остается относительно стабильной благодаря достигнутым договоренностям между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Для дальнейшей нормализации ситуации необходима практическая работа по делимитации и демаркации государственной границы.

Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что в организации приветствуют начавшиеся переговоры между Россией и США и надеются, что стороны услышат друг друга и найдут развязки в имеющихся проблемах в сфере глобальной безопасности. "Хотя ОДКБ не вовлечена в переговоры, в организации внимательно следят за ними и надеются, что они приведут к снижению напряженности в регионе, в том числе в зоне ответственности ОДКБ", - сказал Станислав Зась.

Мирослав Енча в свою очередь также позитивно оценил начавшийся российско-американский переговорный процесс. "Важную роль в обеспечении международного мира и безопасности мы отводим переговорам между США и Россией и приветствуем такой диалог, так как это лучшее средство для решения всех открытых вопросов, чтобы избежать силовых подходов. Ожидаем, что российско-американская дипломатия принесет конкретные результаты", - заявил помощник генерального секретаря ООН.

"Собеседники высоко оценили уровень взаимодействия между двумя секретариатами ООН и ОДКБ и договорились о предстоящих контактах", - добавил пресс-секретарь ОДКБ.-0-