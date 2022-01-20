В ООН впечатлены скоростью и отменной организацией развертывания миротворцев ОДКБ в Казахстане

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 20 января 2022
Минск -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:39 В Сирии из тюрьмы сбежали террористы ИГ В мире
22:56 ФОТОФАКТ: В галерее "АртХаос" открылся инклюзивный художественный проект "SuperTwins" Культура
22:27 В Подмосковье горела электричка - эвакуировано 350 пассажиров В мире
21:52 Детский фонд организовал курс по фотографии для детей с особенностями физического развития Общество
21:48 Щекин: президенты Лукашенко и Путин в состоянии геополитически изменить мир Общество
21:45 В чемпионате Беларуси по хоккею стартовала вторая стадия Спорт
21:43 В Австрии прививка от коронавируса станет обязательной В мире
21:41 В ООН впечатлены скоростью и отменной организацией развертывания миротворцев ОДКБ в Казахстане В мире
21:33 В Петрикове виновного в смертельном ДТП водителя автопоезда приговорили к 2 годам колонии-поселения Происшествия
21:28 Театр-студия киноактера покажет премьеру по пьесе Михася Чарота Афиша
21:21 Щекин: принятие изменений Конституции станет свидетельством взросления белорусской нации Общество
21:18 Пьяный гомельчанин на грузовике спровоцировал массовое ДТП в Минске Происшествия
21:01 Сборная Алжира по футболу сенсационно вылетела из Кубка африканских наций Спорт
20:44 В Беларуси стартовала республиканская олимпиада по менеджменту Общество
20:41 В космосе к 2024 году планируют построить киностудию Технологии
20:22 Встроенный в многоэтажку детский сад планируют открыть в Пинске в этом году Регионы
20:10 Три человека погибли в результате взрывов в Колумбии В мире
19:47 Американские врачи впервые в мире пересадили человеку две почки свиньи В мире
19:29 Дальнобойщик пытался ввезти в Беларусь под видом стеклоблоков другой груз Происшествия
19:19 Российские гандболисты проиграли шведам в основном этапе чемпионата Европы Спорт
19:07 В Горках водитель легковушки сбил на переходе пешехода и скрылся Происшествия
18:50 Путин заявил о неизменной поддержке усилий властей Венесуэлы по укреплению суверенитета В мире
18:44 Госпредприятия обеспечили более половины доходов бюджета Брестской области Регионы
18:38 Карпенко: ЦИК готов к проведению референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Общество
18:21 Сенатор: белорусское общество выступает против уничтожения традиционных основ жизни Общество
18:18 Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля Президент
18:15 Поезда бизнес-класса Минск-Могилев сформируют из вагонов локомотивной тяги: разницу в стоимости можно вернуть Общество
18:14 Россиянин Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону Спорт
18:11 Карпенков рассказал, как прошли учения в органах внутренних дел и внутренних войсках Общество
18:06 Беларусь и ОАЭ заинтересованы в интенсификации сотрудничества в сфере образования Общество
Все новости
Все новости
В мире
20 января 2022, 21:41

В ООН впечатлены скоростью и отменной организацией развертывания миротворцев ОДКБ в Казахстане

Фото из архива
Фото из архива

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ООН впечатлены скоростью и отменной организацией развертывания миротворцев ОДКБ в Казахстане. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшегося сегодня в видеорежиме разговора генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей.

"Отдельно было обсуждено взаимодействие в сфере миротворчества и результаты проведенной ОДКБ миротворческой операции Коллективных сил ОДКБ в Республике Казахстан, - сказал пресс-секретарь. - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подчеркнул, что миротворческая операция носила полностью легитимный характер, была начата на основании обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и статей 2 и 4 Договора о коллективной безопасности и проводилась в соответствии с положениями Соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ, которое зарегистрировано в Секретариате ООН".

"Мирослав Енча отметил, что его впечатлили скорость и отменная организация по переброске и развертыванию Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Он положительно оценил оперативность контактов между Секретариатом ОДКБ и ООН и подчеркнул, что генеральный секретарь ООН своевременно получил информацию от ОДКБ о развитии событий и вводе миротворческого контингента", - проинформировал Владимир Зайнетдинов.

Стороны обсудили развитие ситуации в зоне ответственности ОДКБ, высказались за продолжение активного сотрудничества между ОДКБ и профильными структурами ООН в сфере поддержания международного мира, включая борьбу с терроризмом, наркотрафиком, трансграничной преступностью и незаконной миграцией.

Генеральный секретарь ОДКБ, подытожив деятельность организации за 2021 год, представил общую характеристику в сфере безопасности на внешних границах государств - членов ОДКБ. Он отметил прирост ряда военно-политических угроз в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, растущую нестабильность в Центрально-Азиатском регионе в связи с продолжающимся кризисным развитием ситуации в Афганистане и угрозами, исходящими с территории этой страны. Мирослав Енча проинформировал Станислава Зася о планах ООН по проведению крупномасштабной гуманитарной помощи народу Афганистана.

В Кавказском регионе коллективной безопасности, по оценке Станислава Зася, обстановка остается относительно стабильной благодаря достигнутым договоренностям между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Для дальнейшей нормализации ситуации необходима практическая работа по делимитации и демаркации государственной границы.

Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что в организации приветствуют начавшиеся переговоры между Россией и США и надеются, что стороны услышат друг друга и найдут развязки в имеющихся проблемах в сфере глобальной безопасности. "Хотя ОДКБ не вовлечена в переговоры, в организации внимательно следят за ними и надеются, что они приведут к снижению напряженности в регионе, в том числе в зоне ответственности ОДКБ", - сказал Станислав Зась.

Мирослав Енча в свою очередь также позитивно оценил начавшийся российско-американский переговорный процесс. "Важную роль в обеспечении международного мира и безопасности мы отводим переговорам между США и Россией и приветствуем такой диалог, так как это лучшее средство для решения всех открытых вопросов, чтобы избежать силовых подходов. Ожидаем, что российско-американская дипломатия принесет конкретные результаты", - заявил помощник генерального секретаря ООН.

"Собеседники высоко оценили уровень взаимодействия между двумя секретариатами ООН и ОДКБ и договорились о предстоящих контактах", - добавил пресс-секретарь ОДКБ.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Казахстан ОДКБ ООН
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Сирии из тюрьмы сбежали террористы ИГ
Фото iz.ru В Подмосковье горела электричка - эвакуировано 350 пассажиров
Фото из архива В Австрии прививка от коронавируса станет обязательной
Фото из архива Три человека погибли в результате взрывов в Колумбии
Фото EPA-EFE Американские врачи впервые в мире пересадили человеку две почки свиньи
Владимир Путин. Фото из архива ТАСС Путин заявил о неизменной поддержке усилий властей Венесуэлы по укреплению суверенитета
Главное
Фото из архива Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля
Лукашенко в новом году продолжает практику встреч с главами российских регионов
Данилович: молодежь должна понимать, что стоит за нашей историей
Старт продаж в эксклюзивных новостройках "Гайд Парк" и "Сентрал Парк"! Инвестируйте в комфорт - 2 970 рублей за 1 м²!
Топ-новости
"На ногах его перенес". Лукашенко вновь переболел коронавирусом, на этот раз омикроном
Головченко: Беларусь намерена нарастить товарооборот с Республикой Тыва
Карпенко: ЦИК готов к проведению референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию
Кочанова: Беларусь придает большое значение дружеским отношениям с Саудовской Аравией
Щекин: принятие изменений Конституции станет свидетельством взросления белорусской нации
Чуприс: в проекте Конституции закрепляются незыблемые ценности социального государства
Карпенков рассказал, как прошли учения в органах внутренних дел и внутренних войсках
Игры и занятия для детей, надежды и ожидание - взрослым: как живут беженцы в ТЛЦ на границе
В школах вводятся бесплатные путешествия для старшеклассников. Когда запустят пилотный проект?
Минздрав напомнил о важности респираторного этикета и гигиены рук
Беларусь – Китай. 30-летие установления дипломатических отношений
Беларусь и ОАЭ заинтересованы в интенсификации сотрудничества в сфере образования
Очередной белорусский самолет с вакциной против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 января из-за сильного ветра
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1618 пациентов с COVID-19, выписаны 1726
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.