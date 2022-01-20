В ООН выразили озабоченность положением узников Гуантанамо

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тюрьма на американской военно-морской базе Гуантанамо (Куба) и условия содержания ее узников вызывают у ООН серьезную озабоченность. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

"ООН выражает серьезную озабоченность по Гуантанамо и отношению к заключенным там", - ответил Стефан Дюжаррик на замечание журналиста о том, что правительство президента США Джо Байдена, несмотря на предвыборные обещания нынешнего главы Белого дома закрыть тюрьму, не только этого не делает, но и предоставляет дополнительное финансирование на ее содержание.

Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году при занимавшем в то время пост президента США Джордже Буше-младшем. В этот лагерь перебрасывались лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.

В прошлом в тюрьме на Кубе содержались несколько сотен заключенных. Узники там находятся фактически в правовом вакууме. Сменивший в январе 2009 года Буша-младшего на посту президента Барак Обама практически сразу после начала исполнения полномочий подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение 12 месяцев. Тем не менее лагерь в Гуантанамо существует до сих пор, вызывая резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников.-0-