В ООН высказались за создание координирующего органа по цифровой информации

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир нуждается в максимально свободном перемещении цифровых данных через границы в интересах экономического развития. Для этого следует создать координирующий орган в системе ООН, говорится в опубликованном в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает ТАСС.

"ЮНКТАД предлагает сформировать новый координирующий орган Объединенных Наций, который сосредоточил бы внимание на оценке и развитии глобального цифрового управления и имел бы для этого соответствующие навыки", - говорится в докладе. Подчеркивается, что миру необходим новый подход в этой сфере, чтобы цифровые данные перетекали через границы настолько свободно, насколько это возможно. Создание координирующей структуры позволило бы расширить представительство развивающихся стран в глобальных и региональных инициативах по управлению данными, отмечается в документе. По словам экспертов, пандемия продемонстрировала важность обмена информацией в сфере здравоохранения в глобальном масштабе.

Авторы доклада обращают внимание на разные подходы к управлению цифровыми данными у крупных мировых игроков. В частности, США фокусируют внимание на контроле информации частным сектором, Китай делает упор на контроле со стороны правительства, а Европейский союз отдает предпочтение контролю со стороны индивидуумов на основе фундаментальных прав и ценностей, утверждают специалисты.

В ЮНКТАД считают, что отсутствие глобальных рамок управления цифровой информацией мешает странам в полной мере пользоваться благами цифровой экономики. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в предисловии к докладу обратил внимание на то, что "нынешний фрагментированный пейзаж" в сфере цифровой информации чреват риском кибератак и нарушением частной жизни.

Авторы доклада констатировали наличие растущего разрыва между странами в развитии цифровой экономики. По их мнению, многие развивающиеся страны становятся поставщиками первичных данных для глобальных цифровых платформ.

Лидерами в использовании цифровых данных в ЮНКТАД называют США и Китай. На них приходится половина всех мировых центров обработки информации, а также 94% объема финансирования стартапов в области искусственного интеллекта. Они также занимают передовые позиции в использовании технологий 5G. "Глобальные цифровые платформы продолжают расширять свои собственные экосистемы данных и все больше контролируют все этапы мировой цепочки создания стоимости в сфере цифровой информации", - резюмировали эксперты.-0-