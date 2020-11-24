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24 ноября 2020, 18:23

В ООН заявили о росте угрозы насилия в отношении женщин во время самоизоляции

Фото из архива
Фото из архива

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угроза насилия в отношении женщин обострилась во всем мире во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. С таким заявлением выступила сегодня исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Геда Фатхи Вали, сообщает ТАСС.

По сведениям УНП ООН, в мире все больше женщин сталкиваются с домашним насилием со стороны сожителей или родственников. "Кризис COVID-19 усугубляет ситуацию. Во многих странах изоляция повысила угрозу насилия, ограничив доступ женщин к правоохранительным и судебным услугам", - говорится в заявлении.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал, что мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечается 25 ноября. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года и проводится с целью привлечения внимания общественности к этой проблеме.-0-

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