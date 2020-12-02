В ООН заявили о сокращении либо медленном росте зарплат в мире из-за пандемии

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса привела к тому, что в первом полугодии 2020 года во многих странах зарплата либо сократилась, либо росла медленнее, чем прежде. При этом особенно сильно нынешний кризис сказался на заработке женщин и низкооплачиваемых работников, говорится докладе Международной организации труда (МОТ), сообщает ТАСС.

"Ежемесячные зарплаты за первые шесть месяцев упали или росли медленнее вследствие пандемии COVID-19 в двух третях стран, в отношении которых имеются официальные данные", - указывают авторы доклада. По мнению МОТ, в ближайшем будущем нынешний кризис, скорее всего, окажет массированное давление на зарплаты в сторону снижения. Подчеркивается, что заработок женщин и низкооплачиваемых работников был непропорционально сильно затронут кризисом.

Хотя в одной трети стран, предоставивших в МОТ сведения, зарплата, как отмечают эксперты, выросла, однако это произошло в значительной степени за счет существенного сокращения низкооплачиваемых работников. В государствах, принявших сильные меры для сохранения занятости, последствия кризиса ощущались прежде всего в падении зарплат, а не в массовой потере рабочих мест, отмечается в докладе.

На основе анализа данных, поступивших из 28 европейских стран, авторы доклада пришли к выводу, что без временных субсидий наименее оплачиваемые 50% работников потеряли бы, по оценкам, 17,3% их зарплаты. Вследствие нынешнего кризиса больше рабочих часов потеряли работники низкой квалификации, нежели высокооплачиваемые управляющие и высококвалифицированные кадры. В целом, с учетом всех категорий персонала, если бы не было субсидий, то зарплаты снизились бы на 6,5%. Субсидии покрыли 40% этого снижения, констатировали в МОТ.

"Рост неравенства, вызванный кризисом пандемии, грозит привести к бедности, социальной и экономической нестабильности, что имело бы катастрофические последствия", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор МОТ Гай Райдер. Он призвал проводить адекватную политику в сфере зарплаты с учетом устойчивости рабочих мест и предприятий.-0-