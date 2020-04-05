В Орехово-Зуеве завершились спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме

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5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"В 00:20 аварийно-спасательные работы в Орехово-Зуеве завершены", - сказал представитель МЧС России.
В результате взрыва погибли три человека, пострадали - шестеро.-0-
Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что дом, где произошел взрыв газа, четырехподъездный кирпичный. На место направлены пожарно-спасательные подразделения.
При взрыве в Орехово-Зуеве обрушились квартиры с пятого по третий этажи
Сейчас проводится эвакуация жильцов. Сколько людей проживало в обрушившемся подъезде, пока неизвестно.
Взрыв в Орехово-Зуеве: один человек погиб, четверо ранены
Местные власти распорядились разместить всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуеве выросло до трех
Всего на текущий момент пострадали девять человек, из них трое погибли, четверо госпитализированы, двое амбулаторно.