9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оренбургской области горит завод промышленного цинкования. Площадь возгорания составляет около 6,6 тыс. кв.м, сообщает ТАСС.
В ликвидации возгорания задействованы 77 человек и 31 единица техники. Номер сложности пожара повышен со второго до третьего.
По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Персонал полностью эвакуирован.-0-
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