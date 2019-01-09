9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оренбургской области горит завод промышленного цинкования. Площадь возгорания составляет около 6,6 тыс. кв.м, сообщает ТАСС.

В ликвидации возгорания задействованы 77 человек и 31 единица техники. Номер сложности пожара повышен со второго до третьего.

По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Персонал полностью эвакуирован.-0-