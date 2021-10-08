В Оренбургской области от отравления контрафактным алкоголем умерли 17 человек

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оренбургской области России в результате отравления контрафактным алкоголем скончались 17 человек, еще 16 пострадавших находятся в больнице, сообщает газета "Известия".

"По состоянию на 11.00 (по местному времени) 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались",- говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона Дениса Паслера.

Министр здравоохранения области Татьяна Савинова сообщила, что анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола. В некоторых случаях его концентрация в 3-5 раз превысила смертельную для человеческого организма дозу.

Следователи возбудили два уголовных дела по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц". 8 октября были задержаны трое подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя.-0-