В Осаке при пожаре в офисном здании погибли 19 человек

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара, который произошел в офисном здании в японском городе Осака, сообщает информагентство Kyodo News.
Все они погибли от отравления угарным газом. Еще 8 человек находятся в критическом состоянии.
Возгорание произошло в 8-этажном здании на 4-м этаже, где находилась клиника по оказанию терапевтической и психологической помощи. Само строение находится в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала города.
Сразу после возгорания на место происшествия прибыли более 30 пожарных расчетов. В течение получаса огонь потушили .
Полиция ведет расследование дела по подозрению в поджоге. Свидетели сообщают, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у мужчины лет 60.-0-