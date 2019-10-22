В Осло неизвестный угнал скорую и сбил нескольких прохожих

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня днем в столице Норвегии Осло неизвестный вооруженный человек угнал автомобиль скорой помощи и совершил наезд на нескольких пешеходов. Об этом сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK) .

Инцидент произошел сегодня около 13.00 по местному времени. Чтобы остановить угнанный автомобиль, полиция вынуждена была стрелять по колесам. Очевидцы утверждают, что злоумышленник в ответ отстреливался. В операции также участвовал полицейский вертолет. Около 13.30 по местному времени подозреваемый был задержан. По предварительной информации, у него был сообщник, сейчас его разыскивают.

Полиция сообщила, что угнанный злоумышленником автомобиль сбил коляску, в которой находился маленький ребенок. Он госпитализирован. Также сообщается о раненых в результате наезда женщине и пожилой паре. Точное количество пострадавших и другие подробности инцидента пока не сообщаются.-0-