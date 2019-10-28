В "Останкино" возможны сбои в телевещании

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор телецентра "Останкино" Михаил Шубин заявил о возможных сбоях в вещании в связи с сокращением сотрудников, сообщают "Ведомости" .

Сокращение штата вызвано неплатежами со стороны "Первого канала" и его подрядчиков. Это ставит под угрозу эфиры всех клиентов телецентра. "Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем", - приводят "Ведомости" слова Михаила Шубина.

В декабре 2018 года телецентр "Останкино" уже подавал два иска к "Первому каналу" на общую сумму 164 млн российских рублей. В январе вещатель погасил всю задолженность, и телецентр отозвал иски, сообщает издание.

По информации ТАСС, Минкомсвязи работает с "Останкино" над недопущением перебоев в телевещании.-0-