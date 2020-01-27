В Освенциме прошли памятные мероприятия в честь 75-й годовщины освобождения концлагеря

Фото tvn24.pl
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском городе Освенцим на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау отметили 75-ю годовщину освобождения, передает ТАСС.
Церемония началась с возложения венков у "Стены смерти". Позже перед участниками, среди которых были представители властей десятков стран, выступил президент Польши Анджей Дуда.
Анджей Дуда
На мероприятии также присутствовали бывшие узники концлагеря, которые рассказали свои истории и поделились воспоминаниями. В память о жертвах Холокоста были прочитаны молитвы, а у памятника погибшим зажгли свечи.
Во всем мире 27 января является Международным днем памяти жертв холокоста.-0-
Фото tvn24.pl