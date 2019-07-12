В отеле в Сомали прогремел взрыв

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали. Об этом сообщило агентство
По его информации, за взрывом последовала стрельба. Сведений о жертвах и пострадавших на данный момент нет.
Исламистская группировка "Аш-Шабаб" заявила о своей ответственности за теракт. Бомбу привел в действие террорист-смертник, принадлежащий к этой организации.
"Аш-Шабаб" была образована в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству.-0-
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